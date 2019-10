Minister: IS-krigere med dansk pas udgør trussel for Danmark

Regeringen har mandag foreslået at indføre en lov, der gør det muligt administrativt at tage passet fra fremmedkrigere, der har dobbelt statsborgerskab. Det vil sige uden om domstole.

- Vi frygter, at nogle fremmedkrigere med dansk pas rejser til Danmark, og det vil udgøre en trussel for den danske befolkning. Derfor vil vi forhindre, at de kommer, siger han.

Konkret går frygten på den seneste udvikling i Syrien, hvor Tyrkiet har angrebet områder, som tidligere har været kontrolleret af kurdere.

Det har skabt tvivl om, hvad der sker med en række lejre, hvor IS-støtter har siddet.

For at få frataget passet skal man ifølge lovforslag have handlet i strid med Danmarks interesser. Det er ikke nok blot at have opholdt sig i Syrien, hvilket ellers er forbudt.

- Det kan være, at man har været i krig mod Danmark og vores interesser - eller at man har trænet folk, som har udført terroraktioner, siger Mattias Tesfaye.

Han vil ikke oplyse, hvor mange loven forventes at ramme.

At regeringen vil indføre muligheden for at fratage passet administrativt skyldes, at fremmedkrigere slet ikke skal tilbage til Danmark.

- I dag kan man få frakendt statsborgerskabet ved en domstol, men det betyder, at man skal rejse ind i Danmark, og det vil vi gerne undgå, siger han.

Alle partier i Folketinget bortset fra Enhedslisten og Alternativet støtter op om at hastebehandle forslaget.

Alternativets retsordfører, Sikandar Siddique, mener, at Danmark som retssamfund skal tage ansvar for de handlinger, danske statsborgere udfører.

- Vi kan ikke være så ivrige efter at udvise kriminelle udlændinge fra Danmark og samtidig nægte at tage ansvar og retsforfølge for ulovlige handlinger, som danske statsborgere har udført i udlandet, siger han.

Til det siger Mattias Tesfaye:

- Jeg anerkender fuldstændig, at det her ikke løser alle problemer, men min bedste vurdering er, at det er til gavn for den danske befolknings sikkerhed.

- De her mennesker vil udgøre en fare for de samfund, de opholder sig i. Derfor arbejder vi udenrigspolitisk på at beskytte befolkningen i de områder, siger han.

Tesfaye anerkender, at lovforslaget ikke løser udfordringen med krigere, der kun har dansk pas.

- De vil fortsat udgøre en trussel. Det er klart, siger han.

Derudover barsler regeringen med et forslag om, at børn, der fremover bliver født af danske statsborgere i områder, hvor der fra dansk side er indrejseforbud, ikke nødvendigvis skal have dansk pas.