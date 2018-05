Minister: Hovedstaden skal være grøn og erhvervsvenlig

Hvad den skal indeholde, er ikke fastlagt. Men hovedlinjerne er, at hovedstaden skal være mere grøn og erhvervsvenlig. Det forklarer erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), der står i spidsen for arbejdet.

Efter flere år med fokus på at skabe vækst i provinsen går regeringen nu i gang med at formulere en politik for udvikling af hovedstaden.

- Jeg køber ikke by-land-retorikken om, at hovedstaden og resten af landet står i modsætning til hinanden. Det er ikke dårligt for resten af landet, hvis hovedstaden styrkes, siger Mikkelsen.

- Tværtimod er en stærk hovedstad en vækstmotor for hele landet.

Ministeren nævner, at cirka 40 procent af Danmarks bruttonationalprodukt skabes i hovedstaden. Og det er hovedstadsområdet, der tiltrækker 85 procent af de udenlandske investeringer.

Regeringens hovedstadspolitik skal rette sig mod alle 34 kommuner i hovedstadsområdet, oplyser Mikkelsen.

Regeringen vil skabe mere vækst og viden i hovedstadsområdet. Der skal gøres plads til 200.000 flere borgere. Der skal gøres noget ved infrastrukturen. Og endelig skal hovedstadsområdet være mere grønt og have renere luft.

Hvad det nærmere bestemt vil indebære, om det for eksempel skal være et forbud mod dieselbiler, vil erhvervsministeren ikke lægge sig fast på endnu.

Han vil dog godt afsløre, at muligheden for at tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft er noget af det, som regeringen overvejer.

Hovedstadspolitikken skal også ses som et opgør mod den "københavner-bashing", som Brian Mikkelsen mener har fundet sted.

- Den er kommet til udtryk i en underlig retorik om, at der skulle være en modsætning mellem hovedstaden og resten af landet, siger Mikkelsen.

- Lad os viske det rent og komme videre, lyder opfordringen fra erhvervsministeren.

Opfordringen får en tøvende modtagelse af Københavns overborgmester, Frank Jensen (S).

- Det er klart, at man er en lille smule sky som Københavns overborgmester. Hver eneste gang regeringen har stukket hånden frem, er det for at tage penge fra og ikke for at samarbejde med os, siger han.

- Jeg vil gerne tro på det, at det ikke kun er skåltaler, og fordi der snart skal være folketingsvalg, siger Frank Jensen.

Han håber, at den nye hovedstadspolitik blandt andet vil indeholde en udfasning af dieselbiler - også personbiler - da de er skyld i meget luftforurening.