Minister: Gode grunde til at suspendere kontanthjælpsregel

Det siger ministeren på et pressemøde torsdag.

- Det korte svar er, at vi allerede nu er i drøftelser med Folketingets partier omkring det. Der er klart saglige, gode grunde til at overveje at gøre det, al den stund at der er rigtig mange ledige, der ikke har mulighed for at optjene timer, siger Peter Hummelgaard.

Reglen dikterer, at modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelsen skal have arbejdet mindst 225 timer inden for det seneste kalenderår.

Hvis ikke de har det, kan de blive trukket mellem 500 og 1000 kroner i den månedlige ydelse.

Indtil videre har regeringen lavet tiltag for at holde hånden under det stigende antal arbejdsløse.

Men reglen om de 225 timer er der indtil videre ikke pillet ved.

- Det var ikke med i den store forhandling med alle partierne, da man samtidig besluttede at suspendere dagpengeancienniteten og at forlænge sygedagpengeperioden. Derfor er vi også på nuværende tidspunkt i drøftelse med Folketingets partier omkring det, siger Peter Hummelgaard.

Regeringens tre støttepartier - SF, Enhedslisten og Radikale Venstre - vil have ministeren til at suspendere reglen. Det samme ønsker Dansk Folkeparti.

Partierne mener, at det ikke giver mening at have reglen midt i coronakrisen, hvor store dele af samfundet er lukket ned, og mange er blevet fyret - mens der samtidig er få ledige stillinger at søge.

- Det giver ingen mening overhovedet, at man rammer mennesker med en hård økonomisk dummebøde, fordi de ikke finder job derude. Enhver med øjne i hovedet kan se, at man ikke kan støve de job op, sagde SF's beskæftigelsesordfører, Karsten Hønge, onsdag.

Venstre, det største oppositionsparti i Folketinget, har ikke meldt ud, om partiet vil have reglen suspenderet.