Minister: Fremmede magter vil udnytte coronakrisen

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) advarer nu om, at fremmede magter vil udnytte coronakrisen til at skade Danmark.

Det skriver Jyllands-Posten.

Advarslen kommer i samspil med efterretningstjenesterne i Norge og Sverige.

Mere konkret går den på, at fremmede magter og ekstremister vil udnytte krisen til at sprede skadelige påvirkningskampagner. Men også indsamle efterretninger om beredskab og infrastruktur i Danmark og andre vestlige lande.

Ifølge Trine Bramsen øger pandemien "Danmarks sårbarhed". Og der er allerede set eksempler på negative påvirkningskampagner vendt mod Danmark.

Derfor er beredskabet blevet forhøjet. Både i Danmark og på danske repræsentationer rundt omkring i verden, siger hun.

- Der er grund til stor bekymring. Der er ingen tvivl om, at fremmede magter vil udnytte krisen.

- Der er blandt andet risiko for udbredelse af myter, der kan skade Danmarks anseelse og få negativ indflydelse på både handel, turisme og påvirke trusselsbilledet i Danmark, siger hun til avisen.

Trine Bramsen tilføjer, at vi også kan risikere at se eksempler på cyberangreb, at ekstremister nemmere kan rekruttere kriseramte personer, og at fremmede magter vil forsøge at opkøbe danske infrastrukturvirksomheder, som mangler penge på grund af krisen.

Også i Norge advarer Politiets Sikkerhedstjeneste (PST) om, at pandemien åbner for fremmede magter. Her er frygten, at de "kan udnytte den uoverskuelige situation til at sprede falske informationer" og indhente efterretninger om Norge.

- Vi ved, at enkelte fremmede staters efterretningstjenester ser på norske myndigheders krisehåndtering og beredskab, siger Annett Aamodt fra PST ifølge Jyllands-Posten.

- Vi ved også, at der vil komme opfordringer til at sprede coronavirus til udvalgte personer eller grupper, som ekstremisterne anser som fjender, siger hun.

Samme dystre trusselsbillede tegner Klaus Friberg. Han er chef for den svenske sikkerhedstjeneste Säpo.

- Coronakrisen har medført en øget sårbarhed for Sverige.

- Dette udnyttes at fremmede magter. Ekstremister, som benytter sig af vold, udnytter også situationen, siger han til Jyllands-Posten.