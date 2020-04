Minister: Flere hænder skal rydde op i mulig milliardsvindel

Statsrevisorerne udtaler fredag deres skarpeste kritik, og skatteminister Morten Bødskov (S) er i en pressemeddelelse overordnet enig i kritikken, selv om han understreger, at kontrollen er blevet bedre.

Der har været en mangelfuld kontrol, når virksomheder har angivet moms, hvilket kan have kostet staten milliarder af kroner på grund af fejl eller svindel.

- Kontrollen er heldigvis blevet forbedret. Skattestyrelsen har gjort, hvad de kunne, under de rammer de har haft til rådighed. Men der har været for få ressourcer, siger Morten Bødskov, der er den seneste af en række skiftende ministre på området.

Området har været under massiv omstrukturering over mere end et årti. De seneste år er der tilført flere penge til området.

Statsrevisorerne mener, at der er tale om fejl og svindel for massive beløb, og sagen er blot den seneste af en række skandaler i skattevæsenet. Det drejer sig om 18,1 milliarder kroner over tre år fra 2016-2018.

I en beretning konkluderer Rigsrevisionen fredag overordnet, at Skattestyrelsens kontrol på momsområdet ikke er god nok, og at der derfor er stor risiko for fejl og svindel.

Skatteforvaltningen har kun kontrolleret to procent af virksomhederne om året, på trods af at kontrollerne viste, at over halvdelen af virksomhederne havde angivet forkert moms.

Det er virksomheder, hvor man vurderede stor chance for snyd.

Ministeren lover flere hænder.

- Det, der er brug for nu, er simpelthen mere man power. Og det er netop det, vi lægger op til i vores kontroludspil, som jeg vil præsentere inden længe, siger Morten Bødskov.

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen kritiserer skarpt Skatteforvaltningens opfølgning over for virksomheder, der ikke angiver moms.

Derfor har Skattestyrelsen opprioriteret indsatsen med at afregistrere virksomheder, der fire gange i træk ikke har angivet moms.

Der er udarbejdet en handleplan for at få nedbragt antallet af de foreløbige fastsættelser, som virksomheder får, når de ikke angiver moms rettidigt.