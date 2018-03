Minister: Fair at ghettoer får penge fra lejeres pengekasse

Det siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), som er chefforhandler på vegne af regeringen. Han har inviteret Folketingets partier til et sættemøde fredag, hvor parterne ser hinanden an.

Han mener, at det er helt fair, at 12 milliarder kroner tages fra Landsbyggefonden, som bruges til at renovere lejeres boliger over hele landet.

- Jeg synes, det er en fair fordeling, for vi står i Danmark med det problem, at vi har nogle ghettoområder. Vi skal sørge for, at Danmark ikke får de samme boligpolitiske problemer, som vi har set i Paris, Bruxelles og flere svenske byer, siger han.

12 milliarder kroner afsættes i perioden 2019 til 2026 til at renovere og nedrive i de udsatte boligområder. Det er penge, som borgere i almene boliger har sparet op til over huslejen med henblik på renovering.

Økonomi- og indenrigsministeren mener, at det er afgørende, at der bliver sat ind nu.

- Det her er et helt afgørende tidspunkt i dansk politik, hvor vi enten træffer beslutning om, at vi ikke skal have ghettoer, eller også gør vi det modsatte, siger han.

Dansk Folkeparti hæfter sig ved det store beløb, men vil ikke udelukke noget endnu, inden forhandlingerne for alvor er gået i gang.

- Regeringen har spillet ud med at tage 12 milliarder kroner. Det har vi ikke sagt ja til, men vi har heller ikke sagt nej til det.

- 12 milliarder kroner er rigtig mange penge, ligegyldigt hvor de kommer fra. Nu skal vi se, hvad det koster, hvad de skal bruges til, og hvad konsekvenserne er, siger finansordfører Rene Christensen (DF)