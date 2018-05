Minister: Erhvervsuddannelser skal gribe de unge bedre

Derfor har statsministeren i sin tale under Folketingets afslutningsdebat onsdag bebudet, at der til efteråret bliver lanceret et udspil, som skal få flere til at søge og fuldføre en håndværksuddannelse.

Regeringen har et mål om, at 25 procent af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA), der er ansvarlig for erhvervsskolerne, kan ikke sige så meget konkret om, hvad udspillet kommer til at indeholde.

Men hun slår fast, at der er brug for at lægge endnu flere kræfter i for at få flere til at få øjnene op for håndværksfagene.

- Der er behov for at styrke erhvervsuddannelserne, så de bliver mindst lige så attraktive som de andre ungdomsuddannelser.

- Der skal både være en velfungerende ungekultur og et sprudlende fagligt miljø, siger hun.

Erhvervsuddannelserne har de seneste tre år fået tilført mellem 150 og 170 millioner kroner årligt fra en såkaldt kvalitetspulje.

Men de har ligesom andre uddannelsesinstitutioner været omfattet af sparekravene i forbindelse med det såkaldte omprioriteringsbidrag.

Derfor har de samtidig måttet aflevere op mod 300 millioner kroner.

Merete Riisager kan dog hverken love flere eller færre penge til erhvervsskolerne i forbindelse med det nye udspil.

- Det er endnu for tidligt at sige noget om. Men udspillet kommer til at handle om både uddannelsernes kvalitet og deres fleksibilitet i forhold til, hvordan markedet udvikler sig.

- Det vil blive et mangefacetteret udspil, som kommer til at løfte erhvervsuddannelserne samlet set, siger hun.