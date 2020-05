Minister: Det kan være lovligt for en landmand at skyde ulve

Det siger hun, efter at Dansk Folkepartis dyrevelfærdsordfører, Pia Kjærsgaard, har opfordret til, at landmænd skal have lov at skyde ulve.

På et åbent samråd onsdag blev Lea Wermelin (S) spurgt af Pia Kjærsgaard til muligheden for, at landmænd kan skyde ulve. Til det siger ministeren:

- Det kan være lovligt nødværge, hvis landmænd ønsker at skyde ulven, men det vil være afhængigt af en konkret afgørelse ved domstolen, hvorvidt det er det, ligesom med øvrige strafferetlige spørgsmål, siger Lea Wermelin på samrådet.

Der skal dog være tale om en såkaldt problemulv. Det er ifølge ministeren defineret ved, om den har foretaget gentagne angreb på husdyr inden for et ulvesikret hegn, eller hvis ulven mister sin skyhed.

Det er Pia Kjærsgaard, som har taget initiativet til samrådet, hvor hun blandt andet gerne vil have svar på, hvordan man skal sikre danske husdyr mod ulveangreb.

På samrådet oplyser Lea Wermelin (S), at der har været 113 dokumenterede ulveangreb på husdyr fra 2013-2019. I 2020 har der været 12. Ministeren er enig med Pia Kjærsgaard i, at det er for mange:

- Jeg så helst selv, at ulven ikke var kommet tilbage til Danmark, fordi vi er et lille land. Ulven er en art, som skaber utryghed i befolkningen - særligt i de egne, hvor den har slået sig ned, siger ministeren på samrådet.

På samrådet blev Lea Wermelin (S) ligeledes spurgt ind til tilskuddene til ulvesikrede hegn. Det er hegn, som landmænd kan sætte op for at sikre sig mod ulveangreb.

Pia Kjærsgaard mente, at tilskuddene til hegnene var for små.

Hertil svarede ministeren, at tilskuddene er sat op fra 80 til 100 procent, men hun kom ikke ind på et mere præcist beløb for, hvad det dækkede over.

Ministeren forklarede ligeledes, at de ulvesikrede hegn virker, da der endnu ikke er konstateret ulveangreb bag hegnene.

Der er samtidig sat i pilotprojekt i gang med såkaldte "vogterhunde", som kan beskytte landmændenes husdyr.