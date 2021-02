Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) udtaler, at et negativt coronaprøvesvar bliver adgangsbilletten på undervisning for elever på gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner. (Arkivfoto)

Minister: Coronaprøve bliver adgangsbillet til undervisning

Når gymnasieelever og andre elever på uddannelsesinstitutioner kommer tilbage i skole, vil et negativt coronaprøvesvar formentlig være adgangsbilletten til at modtage undervisning.

Det siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til Ekstra Bladet, efter at hun har holdt møder med elev-, lærer- og lederorganisationer.

Og ifølge hende er meldingen klar.

- Der er stor forståelse for, at det - som det er på flere arbejdspladser nu - også vil være en regel, at man lader sig teste som elev, siger Pernille Rosenkrantz-Theil til avisen.

Helt konkret betyder det, at elever skal have foretaget en til to coronaprøver hver uge, når de vender tilbage på uddannelsesstedet. Ministeren vil dog endnu ikke løfte sløret for, hvilken aldersgruppe det nye tiltag skal gælde for.

Hun forklarer dog, at der for folkeskoleelever gælder et helt andet sæt regler, og at det derfor kan blive vanskeligt, at lave et krav om test, der omfatter folkeskolen.

Til DR siger Pernille Rosenkrantz-Theil, at det ville være i orden at bortvise elever fra gymnasier, der ikke vil lade sig teste.

- Ligesom en arbejdsplads kan, hvis en medarbejder ikke vil testes, siger hun.

Nedlukning af skolerne og uddannelsesstederne varer foreløbig indtil 28. februar.

Mandag klokken 11 er borgmestrene for landets 98 kommuner indkaldt til et møde om skoleåbning og teststrategi. Det fremgår af en mail til borgmestrene, som DR er i besiddelse af.

- Mødet indkaldes med henblik på at drøfte strategiens overordnede linjer og kommunernes rolle i forhold til at understøtte en videre genåbning af grundskolen såvel som det bredere samfund, står der ifølge DR i invitationen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tidligere talt for, at borgerne skal vænne sig til at blive testet flere gange om ugen som led i en fremtidig genåbning.