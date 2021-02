Minister: Corona bestemmer dato for medieforhandlinger

- Jeg har sat rigtig mange datoer for, hvornår de skulle starte, men jeg er bare nødt til at indse, at corona bestemmer. Første prioritet er, at kultur- og mediebranchen overlever corona, og så snart der er luft til det, så går vi videre med medieforhandlingerne, siger hun.

Forhandlingerne er gang på gang blevet udskudt og stod senest til at starte i marts. Men i et interview i Avisen Danmark og i Politiken i januar, såede kulturministeren tvivl om, hvorvidt det ville komme til at ske.

Hun kan ikke love, at det bliver i år, men hun håber på det.

- Det er bestemt planen, at det skal blive i år, siger hun.

I stedet for at komme med et udspil til marts er ministeren nu indkaldt i et samråd i samme måned, hvor hun skal give et klart svar på status.

Flere ordførere er utilfredse, fordi der er gennemført en række forhandlinger på andre områder, mens der har været coronavirus.

Men for ministeren er det virus, der bestemmer.

- De store medieforhandlinger tager vi hul på, så snart corona har sluppet sit tag i kulturbranchen, siger hun.

Kulturministeriet er presset og har haft svært ved at håndtere sagsbehandlingen blandt andet på grund af de mange hjælpepakker, der skulle udbetales.

Ministeriet har derfor anmodet Slots- og Kulturstyrelsen om 25 millioner kroner ekstra til driften i år.

Udspillet til et nyt medieforlig skulle oprindeligt være kommet i starten af 2020.

Så blev forhandlingerne udskudt til efter sommer, og dernæst til efter finansloven var indgået.

Siden håbede Folketingets partier på at blive indkaldt til forhandlinger i marts.

Den seneste medieaftale er fra 2018.