Minister: Bloggere bør kunne stilles til ansvar for indhold

- Derfor burde det være lige for, at man også får defineret regler for, hvad man kan og må, hvis man har en meget stor gruppe af følgere på de sociale medier, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Meldingen kommer i kølvandet af, at den kendte blogger Fie Laursen har lagt et selvmordsbrev på sin Instagram med 335.000 følgere.

Brevet, der fik omkring 30.000 kommentarer og 8000 likes, nåede at ligge på det sociale medie i knap to døgn, inden det mandag middag blev taget ned.

Broren til Fie Laursen, Boris Laursen, oplyste i weekenden - også på Instagram, at Fie Laursen er udenfor livsfare.

Ifølge Pernille Rosenkrantz-Theil ligger den juridiske lovgivning omkring giganter såsom Facebook og Instagram uden for dansk lovgivnings rækkevidde.

I stedet skal den enkelte bag kanalen ifølge Pernille Rosenkrantz-Theil stilles til ansvar. I dette tilfælde Fie Laursen.

- Så ville hun (Fie Laursen, red.) kunne blive stillet til ansvar over for straffeloven i forbindelse med at lægge ting op, der går på tværs af de presseetiske regler, der påhviler en redaktør, siger ministeren.

I de presseetiske regler står blandt andet, at selvmord og selvmordsforsøg ikke bør omtales, medmindre klar almen interesse kræver eller begrunder offentlig omtale, og i så fald bør omtalen være så skånsom som mulig.

- Det opslag burde aldrig være bragt. På TV2 eller Ekstra Bladet havde man vidst, at det (opslagets indhold, red.) var uden for rammerne, og det er jo derfor reglerne virker, fordi de er forebyggende, siger hun.

Instagram oplyser i en skriftlig kommentar, at det tilstræber at finde den svære balance mellem, at folk skal kunne dele opslag om selvmord, eller om opslagene skal fjernes, hvis det udgør en risiko for at skade andre.