Mine på Hanstholm Havn sejles ud for at blive sprængt

Den hornmine, som onsdag har gjort, at et stort område på havnen i Hanstholm blev afspærret, er nu sejlet væk.

Et fiskefartøj har fundet en hornmine og indbragt minen til Hanstholm Havn. Derfor afspærrede politiet onsdag aften et område med 400 meter i radius omkring minen.

Minen lå omkring "Bassin 3" i havnen. Det oplyser kommunikationsmedarbejder Mette Quistgaard fra Midt og Vestjyllands Politi.

Men onsdag aften er det lykkes Søværnets Dykkertjeneste at sejle minen væk fra havnen for at sprænge den under vand, oplyser politikredsen.

Minen er en hornmine, som formentlig stammer fra Anden Verdenskrig.

En hornmine er en form for kontaktmine. Ifølge leksikonet Den Store Danske er en kontaktmine en sømine, som sprænges, når minen kommer i fysisk kontakt med målet.

Søværnet vurderede, at minen har en funktionsdygtig sprængladning og detonator. Derfor vil man sejle minen ud i Vigsø Bugt for at sprænge den.

Søværnets dykkertjeneste vil sprænge minen i Vigsø Bugt fem kilometer ud for kysten, hvor havbunden er egnet til det.

De forventer, sprængningen vil ske omkring klokken 20:30 onsdag aften. Inden da vil der blive lavet nogle mindre sprængninger for at advare havets dyreliv.

Politiet fik anmeldelsen omkring klokken 11, oplyser politikredsen til TV Midtvest.

Mette Quistgaard oplyser, at politiet fik anmeldelsen fra havnen.

Politiet evakuerede næsten 100 mennesker fra bygningerne indenfor det afspærrede område på Hanstholm Havn.

Da minen er fjernet fra havnen, har man ophævet afspærringen.

Politiet vil undersøge, hvorvidt der er sket noget strafbart, da farligt gods normalt læsses af længere ude på havnen, end det var tilfældet med minen.