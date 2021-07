Artiklen: Mindst to i kritisk tilstand efter tre biler støder sammen

Mindst to i kritisk tilstand efter tre biler støder sammen

Mindst to personer er lørdag aften i kritisk tilstand efter en større trafikulykke ved Kalundborgvej ved Svebølle på det vestlige Sjælland.

Ni er i alt tilskadekomne efter ulykken, der ifølge politiet fandt sted, fordi en bilist faldt i søvn bag rettet.

Politiet er lørdag aften klokken 21.20 bekendt med, at to personer er indlagt i kritisk tilstand på Rigshospitalet, mens to børn i løbet af aftenen også er blevet flyttet til Rigshospitalet.

Man frygter, at de to børn også er kommet alvorligt til skade, oplyser vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Lars Galasz.

De øvrige tilskadekomne er indlagt på forskellige sygehuse.

Ulykken involverede tre personbiler. Føreren af en af bilerne var på vej til Kalundborg, men faldt ifølge politiet i søvn bag rattet.

- Han kører over i modsatte kørebane, og i den modsatte bane kommer en bil kørende, som forsøger at undvige. Men det går galt, så de kører frontalt sammen.

- En tredje bil kommer kørende bag ham, der faldt i søvn, og de kan ikke nå at undvige og påkører ham så, og kommer også til skade, siger vagtchefen.

Efter ulykken var en lægehelikopter, seks ambulancer og flere køretøjer fra redningsberedskabet på stedet.

Ulykken skete ved kilometermærke 33 på Kalundborgvej lige ud for Svebølle.

Vejen var lukket i flere timer, men klokken 20.20 oplyste politiet, at vejen igen var åbnet.

De pårørende til de tilskadekomne er kontaktet, skriver politiet på Twitter.

- Anklagemyndigheden vil senere tage stilling til skyldsspørgsmålet, lyder det fra politiet på Twitter lørdag aften.

En bilinspektør blev også tilkaldt. Det sker altid ved alvorlige ulykker for at undersøge både ulykkesstedet og de involverede køretøjer. Bilinspektøren skal hjælpe med at fastslå, hvad der gik galt.