Mindst seks coronasmittede er indlagt på sygehus

Seks personer, der er konstateret smittet med coronavirus herhjemme, er indlagt på sygehus.

Det oplyste Anne-Marie Vangsted, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, på et pressemøde mandag eftermiddag.

- Generelt har de det fint. Vi har i øjeblikket seks personer indlagt ud af de 59. Der er mig bekendt ikke nogen, der er så alvorligt syge, at de har behov for intensiv behandling, sagde hun.

Mandag klokken 17.00 - flere timer efter pressemødet -er antallet af smittede imidlertid steget til 90 personer.

Det er endnu uvist, om der derfor også er flere indlagt.

Pressemødet i Eigtveds Pakhus i København var det første af en række daglige pressemøder, hvor myndighederne vil informere om status på coronavirussets indtog i Danmark.

Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, gentog på pressemødet budskabet om, at vi vil se flere smittede herhjemme den kommende tid.

- Vi vil forvente at se flere og flere smittede i det danske samfund. Vi vil også begynde at se smittespredning på trods af vores inddæmningsstrategi og de tiltag, der er taget, sagde Søren Brostrøm.

Han henviste til regeringens opfordring til at udskyde eller aflyse større arrangementer med 1000 deltagere eller derover.

Strategien er ifølge direktøren at forsinke og forhale spredningen af virus, til vi når hen til en årstid, hvor den ikke spreder sig så hastigt.

Der kan komme en situation, hvor omfanget af smittede bliver så stort, at man ifølge direktøren må skifte strategi.

Men der er vi ikke endnu, understregede han.

Søndag aften blev det meddelt, at Rysensteen Gymnasium i København lukkes midlertidigt.

Det skyldes, at der nu er to elever, som er blevet smittet med coronavirus.

- Vi kan ikke umiddelbart sætte de to tilfælde sammen. Vi kan heller ikke udelukke, at der er en sammenhæng. Derfor har vi ud fra et forsigtighedsprincip rådgivet om, at man lukker skolen midlertidigt, sagde Anne-Marie Vangsted på mandagens pressemøde.

Mandag eftermiddag er det kommet frem, at to elever fra CBS - Copenhagen Business School - er blevet smittet efter skiferier i Norditalien.

Tre elever, som de pågældende smittede har haft kontakt til, er sendt i karantæne.