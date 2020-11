Mindst 310 ansatte på minkpelserier er testet positive for corona

Styrelsen for Patientsikkerhed er bekendt med mindst 310 tilfælde af coronasmittede medarbejdere på minkpelserier i Danmark. Det skriver styrelsen torsdag på sin Twitter-profil.

For ni dage siden havde styrelsen konstateret over 200 smittefælde på en uge. Dengang meddelte Styrelsen for Patientsikkerhed, at smitteopsporingen arbejdede på højtryk for at bryde smittekæderne.

Det drejer sig fortsat om seks pelserier i Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark, fremgår det.

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, reagerer på nyheden ved at kalde de 310 smittede medarbejdere for ”voldsomme tal”.

Hos Statens Serum Institut har faglig direktør Kåre Mølbak tidligere sagt, at det i forhold til risikoen for at blive smittet med coronavirus er farligere at arbejde i minkbranchen end i sundhedsvæsnet.

På Fødevarestyrelsens hjemmeside fremgår det, at man kun pelser mink fra raske besætninger.

- Mink fra coronasmittede besætninger må ikke pelses. Det skyldes, at der er risiko for, at der kan ske smitte med covid-19 via aflivede mink og pels, skriver styrelsen.

Med raske besætninger menes der minkfarme, som ikke har været under mistanke for coronasmitte eller har fået konstateret corona i en eller flere mink.

Minkavlerne må heller ikke bruge pelsen fra mink, hvis deres farm ligger op til 7,8 kilometer fra en minkfarm, hvor der er fundet coronavirus.

Det er af myndighederne betegnet som en sikkerhedszone.

Man må til gengæld gerne bruge et minkpelseri, der ligger inden for zonen, så længe de kun behandler minkpelse, som kommer fra minkfarme uden for sikkerhedszonen.

