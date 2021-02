Mindst 18 sigtet for at færdes på isen i København

Man må kun gå ud på isen, hvis der er opsat skilte, som angiver, at den er sikker - og det er den ikke endnu flere steder i landet.

Flere steder i landet har politiet lørdag måttet guide borgere ind, der færdedes på søer, som efter længere tids frost er blevet til is.

I København valgte nogle borgere dog alligevel at gå rundt på de tilfrosne søer. Mindst 18 personer er lørdag sigtet for ulovlig færdsel.

Det fortæller Paw Kaltoft fra Københavns Politi. Han håber ikke, at politiet får lige så travlt med at få fat i folk på de frosne søer søndag.

- Jeg håber, at det, der er kommunikeret i dag, har hjulpet, så borgerne i København har fået øjnene op for, at det kan være farligt.

- Jeg har ikke kendskab til, at der er nogle i København, som er faldet igennem. Men det er sket andre steder, siger han.

Lørdag faldt tre personer igennem isen ved Dragstrup Vig på Mors, da de surfede på isen iført våddragter og sikkerhedsveste.

En redningsaktion blev iværksat, men personerne kom selv op i sikkerhed.

Også på Skarresø ved Jyderup på Sjælland udspillede sig en redningsaktion, hvor 19-årige mænd blev samlet op af en helikopter.

De havde bevæget sig langt ud på søen. Ifølge TV2 er de begge nu sigtet for ulovlig færdsel på isen.

Også Bornholms Politi har måttet hente flere personer ind fra de tilfrosne søer.

Det er den enkelte kommune, som vurderer, hvor tyk isen skal være, for at den er sikker. Det varierer derfor fra sted til sted.

Typisk skal den være minimum 13 centimer tyk. I Aarhus skal der dog være et 16 centimer tykt lag is, før man må gå på den.

Der er dog et stykke vej endnu. Lørdag ved 13-tiden var meldingen fra Østjyllands Politi, at isen pt. var omkring seks centimeter tyk.

Også i Aarhus har politiet måttet kalde både børn og voksne ind fra isen.