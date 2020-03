Statsminister Mette Frederiksen (S) har de seneste dage oplyst om coronasituationen i Danmark, herunder at smitten er begyndt at ske på dansk jord.

Mindst 100 er blevet smittet med coronavirus på dansk jord

Coronavirusset er ikke blot et virus, som man bliver smittet med i udlandet.

Faktisk har 101 fået virusset, mens de var i Danmark. Det viser en overvågningsrapport fra Statens Serum Institut.

Tallene er fra torsdag morgen, hvor antallet af smittede var opgjort til 615. Siden da er andelen af smittede steget til 674. Nogle af de nye tilfælde af smitte kan have fundet sted i Danmark.

De fleste af de smittede er mænd, og for begge køn er der registreret flest tilfælde blandt de 40-49-årige. Der er cirka 160 mænd i den aldersgruppe, som er blevet smittet med coronavirusset, mens det for kvinder er omkring 45.

Rapporten viser, at rejser til Østrig har ført til flest danske smittetilfælde. 139 er således blevet smittet der, mens 30 er blevet smittet i Italien.

Smittelandene er ikke opgjort for alle de 615 virustilfælde. 173 afventer endnu information, mens det for 166 tilfælde er registreret, at smitten er sket i udlandet, men det konkrete smitteland er ikke opgjort.