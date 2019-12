Mindre købmænd frygter butiksdød på grund af tobaksforbud

Og for særligt de små nærbutikker vil det blive en dyr omgang, mener Torben Pedersen, der er landsformand for Nærbutikkernes Landsforening.

Når forskellige tobaksvarer skal til at gemmes væk ude i butikkerne, så kan det koste omsætning for mange butiksejere.

- Jeg forventer, at der vil komme en butiksdød i udkantsdanmark og andre steder. Så vi er meget skuffet over den udmelding, der er kommet, siger han.

Den dystre forudsigelse kommer, efter at et bredt flertal i Folketinget onsdag har indgået en aftale om en tobakshandleplan.

Planen lægger blandt andet op til, at der skal indføres standardiseret emballage for alle tobaksvarer og e-cigaretter.

Derudover skal alle tobaksvarer, e-cigaretter og nikotinprodukter være skjult på alle salgssteder.

For mange nærbutikker er salget af tobaksvarer en af de største indtægtskilder. Derfor kan forbuddet mod at have varerne liggende fremme komme til at gå hårdt ud over de mindre butikker, mener Torben Pedersen.

- For det første er tobak en vigtig del ude i en lille nærbutik. Og når tobakken bliver gemt væk, så er der ingen tvivl om, at der vil blive et mindre salg, siger han.

Hos brancheforeningen Tobaksproducenterne, der repræsenterer tobaksvirksomheder i Danmark, bliver handleplanen heller ikke mødt med den største begejstring.

Direktør Tine Marie Andersen mener, at handleplanen rummer en række tiltag, som i højere grad er symbolpolitik frem for effektiv regulering.

Hun peger blandt andet på tiltaget om at forbyde smagsstoffer i tobak og e-cigaretter.

- Hvis man ser på reguleringen af e-cigaretter, så ved vi, at smag er en afgørende faktor for, at rygere af cigaretter vil skifte over til eksempelvis e-cigaretter, som ifølge forskningen er et mindre skadeligt produkt.

- Vi vurderer, at den her form for regulering vil fastholde mange rygere i rygning og måske endda lede til flere rygere, siger Tine Marie Andersen.

Den politiske handleplan er sat i søen for især at få færre unge til at ryge.

Ambitionen er at sikre en røgfri generation i 2030.