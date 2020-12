Artiklen: Mindre blæst reducerer risiko for lukning af Storebæltsbroen

Mindre blæst reducerer risiko for lukning af Storebæltsbroen

Der er nu lavere risiko for, at Storebæltsbroen søndag lukker, meddeler Sund og Bælt.

Der var søndag varslet særdeles kraftig vind ind over Danmark. Ind til videre er blæsten dog ikke lige så voldsom, som DMI's prognose havde spået.

Det betyder, at der nu er mindre risiko for, at Storebæltsbroen må lukke. Det skriver Sund og Bælt, som driver broen, på Twitter.

Tidligt søndag morgen var meldingen fra Sund og Bælt, at der var risiko for, at storm ville lukke broen søndag mellem klokken 07 og 17.

- Den aktuelle vindhastighed er lavere end DMI's prognose, og derfor er risikoen for, at broen lukker, reduceret, lyder det kort efter klokken 11.

Det er dog for tidligt helt at afblæse en lukning af broen:

- Frem til klokken 18 kan det dog ikke udelukkes, at vinden stiger til stormstyrke. Hvis det sker, vil broen lukke, skriver Sund og Bælt.

Broen lukkes ved vind af stormstyrke på 25 meter i sekundet. Men det er altså - endnu - ikke søndag blevet aktuelt at lukke den.

Tidligt søndag blev der indført en hastighedsbegrænsning på 50 kilometer i timen på broen. Her var meldingen, at den forventedes at blive ophævet klokken 19. Desuden blev kørsel med vindfølsomme køretøjet frarådet.

Allerede lørdag aften gav vinden anledning til problemer på Storebæltsbroen.

Når vinden kommer over 15 meter i sekundet, advares høje, lette køretøjer imod at passere broen. Det gælder eksempelvis biler med campingvogn eller trailer, varebiler, busser og lastbiler med let eller ingen last.

Man kan holde sig orienteret om situationen via hjemmesiden storebaelt.dk.

Vinden har betydet, at flere færger har måttet lige stille. Over Østersøen er der aflyst tre afgange fra Gedser til Rostock og tre den anden vej.

Læsøfærgen har aflyst afgangen fra øen klokken 09.40 og fra Frederikshavn klokken 11.30. Desuden har Langelandslinjen aflyst afgangene mellem Spodsbjerg og Tårs frem til klokken 16.15.