Mimi Jakobsen sagsøger Paludan for nazi-udtalelse

Det skyldes, at lederen for partiet Stram Kurs i sidste måned kaldte Mimi Jakobsen for "nazisvin" i programmet Aftenshowet på DR1.

Mimi Jakobsen lægger sag an mod Rasmus Paludan for injurier, oplyser hun i en pressemeddelelse.

- Uanset om man er politiker og ønsker for en hver pris at tiltrække sig opmærksomhed, så er der en helt naturlig grænse for, hvad man kan tillade sig at kalde et andet menneske, samt hvad man som menneske skal finde sig i at blive kaldt, siger hun i pressemeddelelsen.

Kort efter at programmet 8. maj blev sendt, sagde den tidligere generalsekretær i Red Barnet, at hun ville lægge sag an mod Paludan.

Det trak hun senere tilbage, fordi hendes advokat på det tidspunkt oplyste, at hun risikerede at tabe sagen. Ifølge pressemeddelelsen er grunden derimod, at hun ikke ønskede at give ham omtale under valgkampen.

Rasmus Paludan kalder injuriesagen for uanstændig, da Mimi Jakobsen selv har sendt lignende udtalelser i hans retning.

- Jeg synes, det er chikanøst. Man skal huske på, at hun kaldte mig nazist først.

- Når hun siger grimme ting om folk, må hun forvente, at der siges grimme ting tilbage, siger Rasmus Paludan.

Han henviser til, at Mimi Jakobsen den 4. maj - på datoen for Danmarks befrielse under 2. verdenskrig - lagde et opslag på Facebook. Her skrev hun, at "en åbenlys nazist kan opstille og blive valgt til det danske folketing". Hun nævnte ikke Rasmus Paludan ved navn i opslaget.

Desuden sagde hun i Aftenshowet, at Paludans retorik mindede hende om den fra 1930'erne.

- Det, du siger - jeg kender ikke dig, og jeg skal ikke lære dig at kende - er så tæt på nazistiske tankegange, sagde hun blandt andet.

Paludan vil påstå frifindelse i injuriesagen, der er anlagt, og i den forbindelse overveje, om han skal reagere på hendes udtalelser.

- Når der kommer stævning, kan jeg fremsætte modkrav. Det svarer til at anlægge en sag. Det er naturligvis en mulighed, der skal overvejes.

Der står følgende om injurier i straffeloven: "Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder".

Mimi Jakobsen har den seneste tid modtaget grove beskeder på Facebook, og skilte med teksten "nazisvin" er blevet hængt op på døren til hendes hjem.

Jakobsens advokater undersøger, om de kan stille nogen til ansvar for det.