Mimi Jakobsen om nazisag: Jeg kan ikke politianmelde Paludan

Hun vil dog stadig forfølge sagen, efter at Stram Kurs-partistifteren onsdag aften i Aftenshowet på DR1 blandt andet kaldte hende "nazisvin" og "nazist".

Tidligere minister Mimi Jakobsen kommer ikke til at politianmelde Rasmus Paludan. Det oplyser hun til Ritzau.

- Jeg har i dag (torsdag, red.) fundet ud af, at det kan man ikke. Jeg troede jo, at når man bliver injurieret, så kunne man melde det til politiet. Men jeg er nu blevet belært om, at det kan man ikke, siger Mimi Jakobsen.

- Derfor har jeg kontaktet en advokat for at finde ud af, hvad jeg så kan.

- Det er sådan noget med, at så skal man selv lægge sag an. Jeg troede faktisk, at politiet ville tage sig af noget, der var så groft. Men det vil de altså ikke, siger hun.

Mimi Jakobsen sagde i tv-studiet, at den racismedømte og meget islamkritiske Rasmus Paludans tanker er "så tæt på nazistiske tankegange".

Det fik Stram Kurslederen til at sige, at "jeg synes personligt, at Mimi Jakobsen minder mig allermest om Adolf Hitler af nogen overhovedet i verden".

Senere kaldte han Mimi Jakobsen for "nazisvin" og "nazist".