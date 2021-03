Millionpris til dansk professor for migrænebehandling

Et samarbejde mellem den 79-årige professor og kolleger i Sverige, Storbritannien og USA betyder, at migrænepatienter kan forebygge anfald med skræddersyet medicin, som de selv injicerer.

For det fremskridt modtager de fire forskere torsdag hjerneforskningsprisen The Brain Prize.

Den er på 10 millioner kroner til deling og uddeles af Lundbeckfonden.

- Jeg har brugt hele mit professionelle liv på at få migræne accepteret som en neurologisk lidelse. Derfor er det med enorm glæde, at jeg modtager den store anerkendelse, siger Jes Olesen, der er tilknyttet Dansk Hovedpinecenter på Rigshospitalet og Glostrup Hospital.

Han håber, at prisen vil medvirke til at gøre opmærksom på, at migræne er et alvorligt sundhedsproblem. For selv blandt læger og neurologer er der stadig en tendens til at nedvurdere migræne, og det forplanter sig til befolkningen, siger han.

- Maude fra Matador er blevet en prototype, hvor man mistænker, at migrænen, eller som i hendes tilfælde hovedpinen, bruges som en undskyldning for at undgå noget, man ikke har lyst til.

- Den måde at diskriminere på skal vi have gjort op med.

På verdensplan anslås det, at omkring en milliard mennesker - hver syvende borger - lider af migræne.

Herhjemme drejer det sig om cirka 600.000, hvoraf 70 procent er kvinder.

De fleste har et anfald cirka en gang om måneden, men for op imod 100.000 sker det langt hyppigere. Det er dem, der nye medicin er beregnet til.

Den koster samfundet cirka 40.000 kroner om året per patient. Det har fået Medicinrådet, der rådgiver regionerne, til at beslutte, at den kun udskrives til patienter, som har mindst 15 anfaldsdage om måneden.

I øjeblikket er cirka 500 i behandling, men mange flere burde komme i betragtning, siger Messoud Ashina, der er professor i klinisk neurologi på Københavns Universitet og Dansk Hovedpinecenter.

- I Danmark har man anlagt en meget konservativ vurdering. Vi møder patienter med 12 anfaldsdage, som vi må sige nej til, selv om vi ved, at medicinen kunne gøre en kæmpe forskel, siger han.

De fire forskere modtager prisen 25. oktober, når den overrækkes af kronprins Frederik.