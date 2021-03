Millionpris for nybrud i migrænebehandling

Kun den, der har prøvet det, ved, hvor ondt det gør at have migræne.

At anfaldene kan være så pinefulde, at det er svært at finde overskud til andet end smertestillende medicin og så ellers prøve at undgå skarpt lys og høje lyde.

Men sådan behøver det ikke at være, for takket være et forskningsgennembrud kan migrænepatienter forebygge anfaldene med skræddersyet medicin, som de selv injicerer.