Millionpost skal hjælpe svært psykisk syge danskere

- Det betyder, at vi kommer i gang med at løfte indsatsen i forhold til de sværest ramte psykisk syge.

- Noget af det, der betyder allermest for behandlingen af psykisk syge, er, at der er tid til at lave en ordentlig behandling.

- Alt for mange oplever i dag, at de bliver udskrevet, før de egentlig er blevet raske, siger landsformand Knud Aarup.

Regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet er mandag aften blevet enige om næste års finanslov.

På finansloven indgår netop en styrkelse af psykiatrien.

- Da psykiatrien i dag er meget slidt ned, og da der mangler rigtig mange ressourcer - herunder sengepladser - så er det et virkeligt markant løft i forhold til, hvad vi har oplevet de sidste mange år, siger Knud Aarup.

De samlede årlige udgifter til psykiatrien er i dag cirka 8,5 milliarder kroner. De 600 millioner kroner på finansloven svarer til et løft på syv procent årligt.

Med millionbeløbet forventer Bedre Psykiatri, at der vil blive ansat flere læger og sygeplejersker på de psykiatriske afdelinger, og at der dermed vil blive mere tid til den enkelte patient.

- At man får bedre tid, gør for det første, at de mest alvorligt syge kan få det bedre og for nogles vedkommende komme ud, blive raske og få et liv.

- Desuden betyder mere tid, at man ikke længere har en undskyldning for ikke at inddrage de pårørende i arbejdet med de psykisk syge.

- Det er noget af det, der halter rigtig meget i dag, siger Knud Aarup.

Han påpeger, at midlerne på finansloven er afsat til psykiatrien på sygehusene. Det næste, der er behov for ifølge Bedre Psykiatri, er en styrkelse af socialpsykiatrien.