Millioner skal få børn tilbage på skolebænken efter corona

- Det betyder, at vi kan rykke ud med medicin, mad og skolegang til børn i krigsramte og fattige lande, siger hun.

For andet år i træk foregik indsamlingen uden kontanter og udelukkende ved brug af digitale donationer.

Der er ifølge den stedfortrædende generalsekretær et stort behov for hjælp til børn - både herhjemme og i udlandet.

- Vi har lige afsluttet en sommer med rekordmange børn på sommerlejre i Danmark.

- Det er børn, der har behov for at komme ud og blive en del af positive fællesskaber, siger hun.

I udlandet har coronapandemien ifølge Janne Tynell medført, at mange børn har fået afbrudt deres skolegang.

Red Barnets projekter skal sørge for, at flere børn får mulighed for at genoptage deres skolegang.

- Lige nu er der 16 millioner børn rundt om i verden, der risikerer ikke at komme tilbage efter coronanedlukninger.

- De er måske begyndt at arbejde, måske er de giftet væk, fordi det har været familiens eneste mulighed for at overleve.

- Der er en kæmpe opgave i at få børnene tilbage på skolebænken, siger Janne Tynell.