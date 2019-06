Milliarderne fosser fortsat ud af skattevæsenet

Fra 1999 og frem til 2012 blev der afskrevet gæld til det offentlige for omkring 3,5 milliarder kroner om året opgjort i nutidens prisniveau.

Men det tal er steget markant siden 2013, hvor gennemsnittet har ligget på 14,5 milliarder kroner om året. Der har efter 2012 således været et ekstra tab for de offentlige kasser på næsten 11 milliarder kroner om året.

Rådgivende skatterevisor og medlem af Skatterådet, Christen Amby, mener, at samfundet går glip af for mange penge.

- Det er alt for stort et beløb. Pengene mangler i statskassen. Hvis pengene var der, så var der meget mere til rådighed til at dække de offentlige udgifter. Det helt groteske er, at tre milliarder kroner til en ny pensionsordning og to-tre milliarder kroner til opnormering af børneinstitutioner er langt mindre beløb end det, der nu mistes, siger han.

Gældsstyrelsen under Skatteministeriet kan ikke inddrive al gæld til det offentlige. Det kan blandt andet skyldes, at gældsramte borgere har så få penge, at Gældstyrelsen ikke må tvinge dem til at betale. Eller at virksomheder med gæld er gået konkurs.

I 2018 udgjorde det samlede beløb for ubetalte skatter i alt knap 9,8 milliarder kroner. Heraf stammer knap 7,2 milliarder fra private borgere, mens næsten 2,6 milliarder kroner mangler fra virksomhederne.

Skatteekspert Christen Amby gør opmærksom på, at noget af det samlede restancebeløb dog er renter af gæld for manglende betaling af skatter og afgifter.

Han mener, at måden, som skatter er blevet opkrævet på, er en væsentlig årsag til de store restancer.

- Man satte opkrævningen i stå og har skåret ned. Al erfaring siger, at jo længere tid, der går, inden man rykker og kræver op, jo vanskeligere er det at få pengene. Når folk opdager, at der ikke bliver rykket for pengene, og de har en anstrengt økonomi, så betaler de ikke, siger han.

Christen Amby peger på, at det fejlslagne, digitale system til inddrivning af gæld, EFI, udgør et særligt problem.

Skatteordfører hos Venstre, Louise Schack Elholm, mener, at gælden til det offentlige er for stor.

- Det er helt klart problematisk, når tallene er så store, og der er så mange, der ikke betaler deres restancer. Det er derfor, at vi har ansat 2.000 flere medarbejdere i skattevæsenet, og at vi har afsat 13 milliarder kroner ekstra til skattevæsenet, så vi igen kan få styr på det. Vi er kommet godt i gang. Men der er et kæmpe efterslæb, siger hun.

Hos Socialdemokratiet siger skatteordfører Jesper Petersen om de senere års stigning i gælden til det offentlige:

- Det er en rigtig skidt udvikling for os alle sammen. Inddrivelsesområdet i Skat har været hårdt ramt af massive besparelser på baggrund af et inddrivelsessystem, der aldrig kom til at virke efter hensigten, og som blev skrottet. Det koster os alle sammen dyrt. Nu skal vi have den nye inddrivelse til at fungere. Vores holdning er, at man bør øge den manuelle inddrivelse nu.