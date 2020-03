Milliarder vil blive uddelt på tro og love

Finansministeren fastslår dog, at hensynet til at sikre hurtig og smidig hjælp til virksomheder i en krisesituation kommer først. Derfor vil myndighederne hurtigt begynde at fordele penge til butikker, selvstændige og virksomheder, som beder om det:

- Erhvervsministeriet vil i tæt samarbejde med andre myndigheder og erhvervslivet stå for administrationen. Men hjælpen vil for en stor del være baseret på tro og love.

- Når folk siger, de har det meget svært, så hjælper vi dem, og så må vi efterfølgende lave en kontrol for at se, om det var rigtig. Men vores tilgang er, at hjælpen skal komme hurtigst muligt, siger Nicolai Wammen.

Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl siger, at der hviler et tungt ansvar på de embedsmænd, der skal administrere de mange penge i hjælpepakken. Og de virksomheder, som skal søge dem:

- Den fremstrakte hånd fra alle Folketingets partier er utrolig vigtig i denne krisetid. Vi åbner statskassen for at sikre danske arbejdspladser. Det betyder også, at pengene skal gå til de rigtige. Det er ikke lang tid siden, at vi så 12 milliarder kroner, der blev givet til udenlandske svindlere i udbytteskat.

- Derfor hviler der et tungt ansvar på dem, som administrerer pengene og dem, som skal bruge penge til gavn for samfundet, siger Thulesen Dahl.