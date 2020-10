Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har i Erhvervsministeriet ledt an i forhandlinger om forlængelse og udvidelse af hjælpepakker, der fortsat skal sikre virksomheder under coronakrisen. (Arkivfoto)

Milliarder er på vej til et erhvervsliv i nød

Coronasituationen i Danmark bliver gradvist mere alvorlig, strengere restriktioner bliver indført, og i erhvervslivet har man i flere uger ventet på økonomisk støtte til at klare sig igennem den næste periode nogenlunde helskindet.

Den hjælp landede sent tirsdag aften. Et politisk flertal er enige om en udvidelse og forlængelse af hjælpepakker til erhvervs- og kulturlivet for over otte milliarder kroner. Hertil kommer nye likviditetsmuligheder for over 28 milliarder kroner.