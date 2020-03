Milliardbyggeri i København rammes af bestikkelsessag

Landets største pensionsselskab PFA har politianmeldt byggefirmaerne V2C og WR Entreprise. Det skriver DR.

Politianmeldelsen kommer, fordi PFA har fundet ud af, at pensionsselskabets egen rådgiver - V2C - har forsøgt at få entreprenører til at indgå nogle ulovlige aftaler, der kunne give rådgiveren ekstra betaling.

Det forsøgte bedrageri er angiveligt sket i forbindelse med et byggeprojekt til 2,6 milliarder kroner i Nordhavn i København.

- PFA har været udsat for et forsøg på bedrageri. Det er et forsøg, hvor en rådgiver og en underentreprenør har indgået nogle ulovlige aftaler og har forsøgt at bedrage PFA, siger ejendomsdirektør i PFA Michael Bruhn til DR.

Byggeprojektet omhandler 55.000 kvadratmeter på Redmolen. Her skal der efter planen opføres hotel, kontorer og boliger. Det er PFA, der har stået for projektet, som dog ikke er gået i gang endnu.

Ifølge DR bygger politianmeldelsen på to hændelser, hvor konsulentfirmaet V2C har forsøgt at kræve en såkaldt returkommission. Det er en type bestikkelse, hvor en entreprenør betaler en rådgiver penge for at få tildelt en kontrakt.

V2C blev oprindelig ansat som rådgiver på projektet i august 2019. Opgaven var at finde entreprenører til at udføre selve byggeriet.