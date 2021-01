Milliardaftale om erstatning til minkavlere ventes mandag

Ifølge Fødevarestyrelsen var der i Danmark 1139 minkfarme, hvilket vil betyde en erstatning på knap 16 millioner kroner per farm i runde tal. Det er dog afhængigt af, hvordan den endelige aftale kommer til at se ud.

Der er afsluttende forhandlinger klokken 19 i Finansministeriet, efter at man for flere måneder siden indledte dem.

Det er endnu uvist, om regeringen ønsker at indgå en bred aftale med Folketingets partier.

Men det ventes at blive svært, idet for eksempel Enhedslisten taler for at afvikle erhvervet, mens flere andre partier ønsker at beholde muligheden for minkavl i Danmark.

Det har regeringen indtil videre været fortaler for.

De Konservative har talt for at lave en dvaleordning, så minkavlere får muligheden for en kompensation de næste par år, mens coronavirus er et problem for fortsat avl. Så kan de genstarte deres erhverv, hvis de ønsker.

Det skal dog også være muligt at få fuld erstatning for sin bedrift for de minkavlere, der ønsker det.

De borgerlige partier er blevet anklaget for, at de ønsker en for høj erstatning til minkavlerne, der måtte aflive de mange millioner mink.

De Konservative mener, at en dvaleordning vil gøre ordningen billigere.