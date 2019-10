Milliardær på at kritisere andres talent

Den spydige brite fylder 60 år mandag den 7. oktober, og hvis han sætter sig til at tælle sine penge der, når han nok at fejre mange flere fødselsdage, før han er færdig. Han anslås at være godt 4 milliarder kroner værd.

Karrieren startede i musikbranchen i 1980'erne og 1990'erne. Her stod han for at finde og udvikle kunstnere med hitpotentiale. Blandt andet gav han pladekontrakter til grupperne Westlife og Five.

Det store gennembrud kom i "Pop Idol" i 2001. Her blev han hurtigt kendt for verbale nedslagtninger af de til tider håbløse sangtalenter, der stod foran ham og de andre dommere.

Bag kameraet arbejdede Simon Cowell effektivt - og tænkte stort.

"Pop Idol" blev en seermagnet og udbredt til talrige andre lande. Og han var med til at skabe lignende tv-koncepter.

Ikke mindst "X Factor" og "America's Got Talent" voksede sig kæmpestore - begge selvfølgelig også med ham som skarptunget dommer og trækplaster.

Alle tre koncepter nåede vidt og bredt ud - også til Danmark som "Idols", "X Factor" og "Danmark har talent".

Og ikke mindst til USA, hvor Simon Cowell nåede at fylde så meget, at han to gange har været på Time Magazines liste over verdens 100 mest indflydelsesrige mennesker.

Seneste projekt fra hans hånd er et dansetalentshow, "The Greatest Dancer". Også det kommer til Danmark inden længe. Hovedpræmien er en plads i "Vild med dans" - et koncept, Simon Cowell trods alt ikke har skabt.