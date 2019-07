Miljøråd: Forbud mod brændeovne vil redde mange menneskeliv

Sådan lyder vurderingen fra miljøorganisationen Det Økologiske Råd, der roser Enhedslisten og SF for at fremsætte et forslag om at forbyde brændeovne i husstande forsynet med fjernvarme.

- Rigtig mange politikere har valgt ikke at handle, fordi det er en følsom sag at regulere brændeovne, der står i private huse. Men nu er der heldigvis nogle modige politikere, der tager tyren ved hornene for at løse problemet, siger seniorrådgiver i Det Økologiske Råd Kåre Press-Kristensen.

Ifølge en rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi fra 2017 dør 550 danskere årligt for tidligt på grund af luftforurenende partikler fra brændeovne.

Kåre Press-Kristensen kalder udledningen fra brændeovne et af de største forureningsproblemer i Danmark.

Og han er ikke i tvivl om, at et forbud mod brændeovne vil redde mange menneskeliv.

- Et forbud vil forhindre mange dødsfald, at mange bliver syge, og samtidig vil det gøre, at vi lever op til internationale forpligtelser til at reducere den sundhedsskadelige partikelforurening, siger han.

I Det Økologiske Råd ser man gerne et bredere forbud, der også gælder husstande uden fjernvarme.

- Vi ser gerne, at man også forbød brændeovne i husstande med gasvarme og på sigt også el, men ved at starte med husstande med fjernvarme plukker man de lavest hængende frugter først, siger Kåre Press-Kristensen.

Også i forskerkredse er der glæde at spore. Torben Sigsgaard, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Aarhus Universitet, mener ikke, der bør fyres med brændeovne i tætbefolkede områder.

- Jeg har i flere omgange advokeret for, at der ikke bør fyres med brændeovn i tætbefolkede områder. Og det er jo oftest i tætbefolkede områder, at der er fjernvarme, så det er også her, man kan se den største gevinst, hvis man indfører et forbud, siger han.