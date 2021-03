Miljøorganisation: Ny mærkningsordning kommunikerer negativt

Fra den 3. juli kommer en ny mærkningsordning til samlingen. EU har besluttet, at en død havskildpadde skal pryde emballagen på en række plastholdige produkter for at minde om, at det ikke må smides i naturen.

Produkterne tæller engangsdrikkebægre og emballagen på cigaretter, vådservietter og hygiejnebind samt tamponer og indføringshylstre hertil.

Hensigten med at oplyse forbrugerne er god. Men mærkningens budskab resonerer negativt, og det kan gå ud over effekten, mener strategisk kommunikatør i miljøorganisationen Plastic Change.

- Man har valgt at gå med den negative kommunikation, der viser, hvordan man ikke skal bortskaffe det. Men negative budskaber er fra et adfærdsperspektiv ikke det, der normalt giver de bedste resultater, siger hun.

Skildpadden er symbol på en negativ konsekvens af at smide eksempelvis vådservietter eller tamponer i toilettet. Men det ligger måske for langt fra de flestes hverdag, mener Anne Aittomaki.

I stedet kunne man med fordel havet illustreret, hvordan man konkret bortskaffer produktet, mener hun.

- Man kunne vise en skraldespand. For at vise, hvordan man korret bortskaffer produktet hensigtsmæssigt, i stedet for at vise, hvad man ikke skal gøre, siger hun.

I 2018 var der i omegn af 70 mærkningsordninger i Danmark.

Ifølge Anne Aittomaki skal man tænke sig om med ikke at lave for mange mærkningsordninger. Hun tror ikke, der skal mange flere mærkater til, før forbrugeren bliver forvirret.

- Mærket skal have en god funktion, fordi man beder forbrugerne om at forholde sig til det og bruge tid på det, siger hun.

- Det kan godt være, at det lyder politisk korrekt, fordi man har gjort sit, men det kommer ikke til at ændre noget, hvis det for slutforbrugeren ikke giver nogen mening.

Ifølge Anne Aittomaki er det positive ved mærkeordningen til gengæld, at man gør forbrugeren opmærksom på plastholdige produkter. Også dem, som de fleste måske tror er lavet af naturlige materialer.

- Mange mener, at cigaratskodder ligner noget, der er lavet af kork eller træ. At det har en naturfornemmelse, og derfor er noget der forgå. Med mærkningen bliver det klart for forbrugeren, at det indeholder plastik, siger hun.