Miljøminister vil skrue op for genbrug af danskernes affald

- Det klare budskab til alle danskere er, at vi kommer til at skrue op i forhold til vores grønne ambitioner på hele affaldsområdet, siger hun.

I 2016 producerede hver eneste dansker i gennemsnit 600 kilo husholdningsaffald.

48 procent af det samlede affald fra husholdningerne blev genanvendt.

Det kan vi gøre endnu bedre, mener ministeren.

- Vi har en kedelig europarekord, hvor vi er dem, der har det største affaldsaftryk.

- Derfor er det vigtigt, at vi gør noget for at få affaldsmængderne ned og genanvendelsen op. Det er det, jeg sætter mig i spidsen for at gøre nu.

Lea Wermelin har ikke en færdig plan klar endnu.

Men en af de knapper, der efter alt at dømme skal skrues på, er den måde, de kommunale affaldsselskaber indsamler affaldet på i dag.

Graden af sortering og indsamling af affald varierer fra kommune til kommune.

- Vi skal have en klogere affaldssortering, og vi bliver også nødt til at have mere ens regler for kommuner i forhold til affaldsindsamling, siger Lea Wermelin.

Hun nævner tekstiler, elektronik og plastik som områder, hvor vi kan skrue op for genanvendelsen.

- Det kræver, at vi bliver bedre til at sortere, og at vi får danskerne med på den dagsorden. Det tror jeg også gerne, de vil, siger hun.

Hos de kommunale affaldsselskaber er man enig i målet om mere genbrug og en mere ensartet måde at gøre det på.

- Vi er i fuld gang med at lave et mere ensartet indsamlingssystem i kommunerne. Man skal bare huske, at der er forskel på, om man bor i etageejendomme, i et villakvarter eller et sommerhusområde.

- Så man er også nødt til at tage individuelle hensyn ude i kommunerne, siger Mads Jakobsen (V).

Han er byrådsmedlem i Struer Kommune og formand for Dansk Affaldsforening, som omfatter de kommunale affaldsselskaber.

Foreningen drøfter i øjeblikket med fødevareindustrien, hvordan man på emballagen kan påføre symboler, der angiver hvordan produktet skal affaldssorteres.

- Det bliver det næste ryk, og det vil gøre det langt nemmere at sortere, siger Mads Jakobsen.