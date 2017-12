Miljøminister vil genindføre jagt på støjende måger

Miljøminister Esben Lunde Larsen (V) lægger op til at genindføre jagttid på sølvmåge fra september til januar.

De seneste fire år har sølvmåge ellers været fredet og undtaget fra jagt.

- I mange byer er man generet af støj og mågeklatter. I de senere år er der kommet flere og flere sølvmåger. Derfor giver det god mening, at vi genindfører jagttiden, siger Esben Lunde Larsen i en kommentar.

- Ved at give jægere mulighed for igen at skyde sølvmågerne i områder uden for byer, vil det forhåbentlig også føre til mindre støj inde i byerne, siger ministeren.

I byer som Aalborg og Aarhus har problemet med mågerne været så stort, at kommunerne har fået særlige tilladelser til at regulere bestanden.

Det er eksempelvis sket ved at skyde måger og fjerne æg og reder.

De nye regler for jagt på sølvmåge gælder uden for byerne.

Det er derfor tvivlsomt, om det kommer de plagede byboere til gavn, vurderer Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- Jeg kan godt tvivle på, om det har en effekt, siger han.

- Det er vigtigt, at man helt målrettet går efter de individer, der slår sig ned på flade tage i byerne, hvis man vil reducere støjen.

- Og det er ikke sikkert, at det er de fugle, man skyder i det åbne land. Men nu må vi se, siger Egon Østergaard.

Genindførelse af jagt på sølvmågen sker efter indstilling fra Vildtforvaltningsrådet, der rådgiver regeringen om jagt og vildtforvaltning.

DOF er med i rådet og er indforstået med, at mågen nu igen må jages.

- Hvis man vil have jagt på nogle måger, så er jagt på sølvmågen det, man bedst kan argumentere for.

- Vi er glade for, at man ikke åbner for jagt på sildemåge og svartbag, som også har været fredet de sidste fire år, siger Egon Østergaard.

Ud over jagt på sølvmåger lægger Esben Lunde Larsen op til at udvide jagten på grågæs, som har vist sig at være en stigende plage for landmænd.

- Det kan bestanden godt tåle, når gæssene vel at mærke kun må jages på landbrugsjord og 300 meter fra større søer og kyst, siger Egon Østergaard.

De nye jagtregler ventes at træde i kraft til sommer.