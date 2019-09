Miljøminister venter med forbud mod sprøjtemidlet glyfosat

Selv om miljøminister Lea Wermelin (S) kalder det tyske forbud for en "interessant melding" er et dansk forbud mod glyfosat, som bruges i Roundup, ikke lige på trapperne.

Først kom Østrig med et forbud mod det omstridte sprøjtemiddel glyfosat, og torsdag meldte også Tyskland, at det fra 2023 vil være forbudt at bruge sprøjtemidlet i nabolandet.

Hun vil i stedet drøfte forbuddet med sine tyske kolleger.

- For mig og for regeringen kommer menneskers sundhed selvfølgelig først, siger hun.

- Derfor har jeg bedt Miljø- og Fødevareministeriet om at tage kontakt til de tyske myndigheder for at høre mere om, hvordan det forbud præcis skal skrues sammen. Det er vi nødt til at vide, hvis vi skal forholde os mere konkret til det.

Det er for tidligt at sige, om det tyske forbud får et dansk forbud til at rykke nærmere.

- Det er lidt for tidligt at sige, når vi ikke rigtigt kender indholdet af det tyske forbud. Men det er klart, at det sender et signal om, at der skal til at ske noget, siger Lea Wermelin.

Da et flertal i det østrigske parlament tidligere på året stemte for, at Østrig som det første land vil indføre et totalforbud mod glyfosat, lød det fra Lea Wermelin, at hun ville tale med den østrigske miljøminister.

Det gjorde hun på et uformelt rådsmåde i Helsinki i Finland i juli.

- Jeg mødtes selv med Østrig, da jeg var til EU-rådsmøde i Helsinki, og der var ikke ny viden, som deres forbud baserede sig på, siger ministeren.

- Men det at østrigerne har meldt ud, og at tyskerne har meldt ud, siger noget om, at det er en diskussion vi vil gå ind i fra dansk side og kigge på.

EU valgte i slutningen af 2017 at forlænge godkendelsen af glyfosat i fem år frem til december 2022.

Det skete, efter at EU-Kommissionen måtte droppe planer om at få forlænget godkendelsen i først 15 år og efterfølgende ti år, fordi lande som Frankrig, Tyskland, Italien og Sverige ikke ville være med.

Glyfosat er under mistanke for at være kræftfremkaldende, ligesom det også har fået skyld for at være farlig for bier.