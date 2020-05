Miljøminister sætter kommuner på plads i strid om Bakken

Cirkusrevyen på Dyrehavsbakken skal have vished for, om den kan få mulighed for at forlænge forestillingerne i den kommende sæson, så de kommer til at løbe ind i efteråret.

Det mener miljøminister Lea Wermelin (S), som derfor har besluttet at hjemtage beslutningen til Miljø- og Fødevareministeriet.

Det sker, efter at Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune i en del år ikke har kunnet blive enige om en miljøgodkendelse til Dyrehavsbakken, der ligger i begge kommuner.

- Jeg kan konstatere, at nu igennem 13 år har to kommuner ikke kunnet blive enige om en godkendelse.

- Det stiller Bakken og Cirkusrevyen i en meget svær situation, hvor de ikke ved, om de er købt eller solgt.

- Oven i er der en coronakrise, og det er simpelthen ikke rimeligt. Derfor flytter jeg nu godkendelseskompetencen ind i Miljø- og Fødevareministeriet, siger Lea Wermelin.

Reelt vil det være Miljøstyrelsen, som i første omgang skal arbejde på en godkendelse for i år og senere en permanent godkendelse til Dyrehavsbakken, der skulle have åbnet 3. april.

Det har imidlertid ikke været muligt på grund af coronakrisen og de medfølgende restriktioner.

Cirkusrevyen udsendte i sidste uge en pressemeddelelse, hvor det blev gjort klart, at revyen følte sig i en klemme mellem de to kommuner.

Det skyldtes, at Gentofte Kommune ifølge Cirkusrevyen ikke havde svaret positivt tilbage på ansøgningen om at få lov til at videreføre sæsonen ind i efteråret.

Både Lyngby-Taarbæk Kommune og Naturstyrelsen havde ellers sagt god for ansøgningen.

- De (de to kommuner, red.) burde absolut selv kunne finde ud af det, og det har de fået opfordringer til gentagne gange, siger Lea Wermelin.

- Jeg har så sent som i april selv opfordret kommunerne til, at de skulle finde en løsning hurtigst muligt, siger hun.

Cirkusrevyen ved på grund af uenighederne ikke, om årets revy kan gennemføres.

43 forestillinger, der var planlagt i juli og august, kan ikke gennemføres på det planlagte tidspunkt.

Det skyldes, at regeringen frem til udgangen af august har fastsat et loft på højst 500 personer, der må være samlet.

Tallet kan justeres nedad, hvis regeringen og sundhedsmyndighederne finder det nødvendigt.

Flere end 100.000 har købt billetter til Cirkusrevyen i år.