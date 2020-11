Miljøminister kritiserer dansk brud på EU-regler for drikkevand

Det møder skarp kritik fra miljøminister Lea Wermelin (S), at Danmark i årevis har brudt EU’s regler for drikkevand.

Kritikken kommer efter en redegørelse fra Miljøstyrelsen om sagen, og i den proces har styrelsen opdaget flere mulige brud på reglerne. Det fremgår torsdag af en pressemeddelelse.

- Vandet fra vores vandhaner skal vi trygt kunne drikke, og det kræver tillid til, at vores høje krav til beskyttelsen af drikkevandet bliver overholdt. Derfor er det dybt uacceptabelt, at Miljøstyrelsen på flere punkter ikke har styr på forvaltningen, siger miljøminister Lea Wermelin.

I årevis har danske kommuner givet vandværker dispensationer til at overskride grænseværdier for pesticider.

Det er, på trods af at dispensationerne siden 2013 har været i strid med EU's drikkevandsdirektiv.

Selv om EU-Kommissionen gentagne gange har henvendt sig til Miljøstyrelsen, har styrelsen ikke reageret på det og informeret kommunerne om, at dispensationerne ikke var i overensstemmelse med EU-reglerne.

Derfor blev der iværksat en redegørelse, som ministeriet nu har modtaget, og som har afdækket flere dispensationer, der kan være i strid med reglerne.

Der kan ikke gives en dispensation, hvis der er en risiko for menneskers sundhed, så det er sundhedsmyndighedernes vurdering, at der ikke er nogen borgere, der skal frygte for at have drukket vand fra hanen.

Der er klare eksempler på, at styrelsen ikke har håndteret de meldinger, der er kommet fra EU-Kommissionen på en korrekt måde.

Der er ikke blevet lavet juridiske vurderinger, og der har ikke været procedurer for at informere EU-Kommissionen om undtagelserne.

Der iværksættes derfor en ekstern undersøgelse af Miljøstyrelsen.

