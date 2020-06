Miljøaktivist med Hollywood i ryggen

Ikke at hun ikke kunne noget alene - det kunne hun - men hendes kamp mod det store forsyningsselskab Pacific Gas & Electric (PG & E) blev kendt verden over på grund af en film.

Og det har givet hende rygvind.

Erin Brockovich fylder den 22. juni 60, og PG & E har fyldt en stor del af hendes voksne liv.

Så sent som i april i år var hun der igen. Hun har været optaget af en brand, som PG & E udløste i Californien i 2015.

Der har siden været retssager om ansvar, og ifølge Brockovich blev 475 boliger ødelagt af branden.

Den 2. april skrev Brockovich et læserbrev i avisen The Ukiah Daily Journal, hvor hun fortalte om sin kamp for at få PG & E til at påtage sig skylden for branden og betale erstatning.

Nu er der kommet en ny ledelse i koncernen, skriver hun, og hun anbefaler, at de skadelidte tager imod den erstatning, der er aftalt i et forlig.

Filmen "Erin Brockovich" fra 2000 har superstjernen Julia Roberts i hovedrollen.

Det kaster selvfølgelig noget glamour over virkelighedens Brockovich, når hun portrætteres af en af verdens smukkeste og mest feterede kvinde.

Men den idealistiske alenemor har selv en fortid med noget amerikansk glamour. Erin Brockovich deltog i mange skønhedskonkurrencer i sine unge år og blev Miss Sunshine Coast i Californien 1981.

Det var ti år inden, at hendes liv slog et sving.

I 1991 kontaktede hun det lille advokatfirma Masry & Vititoe i Los Angeles for at få hjælp i en sag om erstatning efter en trafikulykke.

Hun var også i pengenød og arbejdsløs og fik et kontorjob i firmaet.

Her stødte hun på dokumenter, som i 1992 satte hende på sporet af gigantfirmaet PG & E's 30 år lange forurening med giftigt krom i vandet i den lille californiske by Hinkley.

Hendes fire år lange kamp - bistået af advokat Ed Masry - endte med en erstatning på 333 millioner dollar til Hinkleys godt 600 indbyggere i 1996.

Erin Brockovich blev efter sagen - og filmen - efterspurgt, både som miljøforkæmper og som tv-stjerne.

Hun kastede sig over andre forureningssager og blev tv-stjerne på programmer som ABC's "Challenge America With Erin Brockovich" og Lifetimes "Final Justice With Erin Brockovich".

Erin Brockovich har fire børn og tre forliste ægteskaber bag sig.

Hun skriver på sin hjemmeside, at hun bor i det sydlige Californien med sin mand, tre børn og fem hunde.