Militærfolk sigtet i sag om læk af hemmelige dokumenter

To militærfolk - en nuværende og en tidligere ansat ved den danske ambassade i Abu Dhabi, der er hovedstad i De Forenede Arabiske Emirater - er blevet sigtet for grov forsømmelighed.

Ifølge sigtelsen har de to militærfolk behandlet klassificerede dokumenter fra dansk forsvar på en måde, der gjorde det muligt for en lokal ansat at stjæle dem og overlade dem til en "fjendtlig magt".

De to officerer er sigtet for at have overtrådt den militære straffelovs paragraf 27.

Den straffer ifølge Radio24Syv den, "der groft tilsidesætter sine pligter i tjenesten". Straffen er bøde eller fængsel.

Advokaterne Martin Cumberland og Torben Koch repræsenterer de to officerer. De bekræfter, at deres klienter er sigtet for at overtræde den militære straffelov.

- Min klient nægter sig skyldig. Det er ikke fugls føde på den sag, og det er min vurdering, at den aldrig ender i retten, siger advokat Torben Koch til radiostationen.

Sagen efterforskes af den militære anklagemyndighed, Forsvarets Auditørkorps.

- Jeg kan hverken be- eller afkræfte, at vi efterforsker en sag som den, du beskriver. Men jeg kan generelt sige, at det forekommer, at vi sigter militært personel - også i udlandet - for grov pligtforsømmelse, siger lederen af efterforskningen, auditør Claus Risbjerg, til Radio24Syv.

Ifølge radiostationens kilder opdagede Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i 2017 ved en tilfældighed, at klassificerede militære dokumenter var "i omløb" hos en "fjendtlig magt" i Mellemøsten.

Dokumenterne viste sig at stamme fra ambassaden i Abu Dhabi.

Ved et uanmeldt besøg på ambassaden opdagede et hold fra FE, at det militære personale opbevarede klassificerede militære oplysninger i ringbind, der stod frit tilgængelige i et lokale.

Ifølge Radio24syvs oplysninger er materialet hemmeligt forstået på den måde, at det bærer en af forsvarets klassifikationsgrader. Men det er ikke vurderingen, at lækket af dokumenterne har påført Danmark "tydelig skade".