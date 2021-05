Militæret var både en hobby og et job

Generalløjtnanten har arbejdet i militære stillinger næsten hele sit arbejdsliv, og det har ofte været som leder, at Ole Kandborg Larsen har haft ansvaret for en sikker hånd på roret. Søndag den 16. maj fylder han 80 år.

Når snakken falder på koryfæer i dansk forsvar, er det svært at komme uden om Ole Larsen Kandborg.

Han blev født under Anden Verdenskrig - i 1941 - tæt ved Skanderborg.

Den militære karriere blev indledt i 1960'erne hos Prinsens Livregiment, og senere blev han bataljonschef og brigadechef.

De mange år i militæret kulminerede i 1993, da han blev chef for det daværende Hærens Operative Kommando, som indtil 2014 var et af hovedelementerne i det danske forsvar.

I 1997 kom kronen på karrieren så, da Ole Larsen Kandborg blev chef for Den Internationale Militære Stab i Natos politiske hovedkvarter i Bruxelles. Dermed indtog han den højeste stilling for en dansker i Nato i et militært embede.

Han fratrådte stillingen som 60-årig i 2001 og rykkede derefter til Viborg. Her startede han sit private konsulentfirma, Kandborg Consult.

Selv om Ole Kandborg Larsen ikke er ansat i Forsvaret længere, er han stadig at finde i diverse avisspalter, når der skrives om skandaler eller store omvæltninger i Forsvaret.

Det var blandt andet tilfældet i sommeren i 2020, da der faldt dom over tidligere chef for hæren Hans-Christians Mathiesen for embedsmisbrug.

Her kritiserede den garvede militærleder i et indlæg i Jyllands-Posten forløbet og opfordrede til et bedre samarbejde internt i Forsvaret.

For Forsvaret er en livspassion, der har fungeret som både hobby og job for Ole Larsen Kandborg.

I 2018 satte han over for Kristeligt Dagblad flere ord på:

- For mig gælder det, som jeg tror, det gør for mange af min slags, at Forsvaret er en blanding af sværdet og pennen.

- Man skal kunne slås, men man skal også kunne kommunikere, forhandle og udbrede kendskabet til Forsvaret - i det hele taget få andre mennesker i tale. Begge "våben" er nødvendige for et godt og troværdigt forsvar, sagde Ole Larsen Kandborg.

Ole Larsen Kandborg bor stadig i Viborg.