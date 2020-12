Selv om vejret er mildt, bør du grave dine mest beskattede planter op og sætte dem et tørt sted, så du helgarderer dig mod en pludselig frost. Sådan lyder rådet fra haveentusiast John Andersen. (Arkivfoto) Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Mildt vejr giver nye muligheder i haven

Det for årstiden lune vejr gør, at du kan foretage dig ting i haven, som ellers ikke plejer at høre den tidlige vinter til.

Danmark - 12. december 2020 kl. 06:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Juleperioden er typisk ikke højsæson for havearbejde, men hvis du er typen, der ærgrer dig over det, så kan du muligvis få mere at se til de næste uger end normalt. - Vi har hverken haft frost eller enorme mængder regn, så det milde vejr gør, at det er et rigtig godt tidspunkt at plante nyt på, siger Louise Møller, der er havefaglig rådgiver i Haveselskabet.

