Ifølge udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) trækker man nu "en streg i sandet" med en aftale, der strammer kravene for at få statsborgerskab markant. (Arkivfoto)

Mild straf og gæld kan bremse statsborgerskab

Fremover vil ubetingede såvel som betingede fængselsdomme udelukke udlændinge fra at få statsborgerskab. Kravene går for vidt, mener menneskerettighedsinstitut.

Et politisk flertal er enig om en aftale, som blandt andet betyder, at ansøgere om statsborgerskab ikke kan at få det rødbedefarvede danske pas, hvis de er straffet med en betinget eller ubetinget fængselsdom.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her