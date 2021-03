Mild indledning på påskeferien afløses af byger og blæst

Han fortæller, at fredagen generelt bliver en smule opdelt hen over landet. I den sydøstlige del betyder det pænt vejr med sol, tørvejr og temperaturer mellem 10 og 13 grader.

I den vestlige del kommer der generelt flere skyer, mens der lokalt kan komme enkelte smådryp.

- Det bliver også knap så varmt vestpå som i øst, men generelt fortsætter foråret lidt endnu fredag. Det skal man nyde, fordi vejret skifter i løbet af aftenen og natten, siger Frank Nielsen.

Natten til lørdag trækker en ret markant koldfront nemlig ind over det vestlige Jylland, og den bringer en del regn med sig, oplyser meteorologen.

Det betyder, at lørdag morgen byder på regn og byger flere steder - særligt i den østlige del af landet, inden det begynder at klare op fra vest.

Lokalt kan regnen falde som hagl, mens temperaturen formentlig ikke kommer meget over otte grader.

- Der er med andre ord ikke meget forårsvejr i lørdagsluften, siger Frank Nielsen.

Søndag begynder lige omvendt i forhold til dagen før med sol i morgentimerne på Sjælland og det østlige Fyn, inden skyerne trækker ind fra vest.

Også her venter en relativt kold dag med mellem fem og otte grader, mens vinden også blæser op og bliver jævn til hård fra sydvest.

Kigger man ind i påskeferien, så ser første del af ugen ifølge Frank Nielsen lige nu rimelig lun og solrig ud med nogen sol og 10-15 grader.

- For nuværende ser påskedagene dog ikke alt for spændende ud, da vi får endnu en koldfront ind over landet. Det ligner ikke, at vi får det her coronavenlige vejr, hvor man kan holde påskefrokoster udenfor, slutter meteorologen.