Mikkel Hansen har det ikke fra fremmede

Fra sin debut i juni 1984 og frem til marts 1992 spillede Flemming Hansen 120 A-landskampe for Danmark. Det blev også til 240 mål på landsholdet.

I 1984 var Flemming Hansen med Danmark til de olympiske sommerlege i Los Angeles uden dog at få en rolle på holdet.

Det fik han siden, dengang herrelandsholdet spillede i bolsjestribede Hummel-dragter, hvilket gav dem tilnavnet "bolsjedrengene".

Som søn af den tidligere håndboldspiller var det ikke tilfældigt, at Mikkel Hansen begyndte at spille håndbold efter mange ture med faren i Helsingør-hallen.

Hele familien holdt meget af sporten.

- Da jeg var yngre, havde jeg min far som idol. Han var en stærk spiller - en meget, meget stærk mand med et kanon godt løbeskud, sagde Mikkel Hansen til Fyens Stiftstidende i 2006 som 19-årig GOG-spiller.

Mikkel Hansen var allerede godt på vej til at gå i sin fars fodspor på landsholdet, og de spillede sågar samme position - som venstre back.

Flemming Hansen kunne siden med stolthed se sin søn få en endnu større karriere end ham selv.

Som helt ung begyndte Flemming Hansen sin håndboldkarriere i den lille klub Hammelev IF. Siden skiftede han til Grenaa IF, inden han blev en af de bærende kræfter på mesterholdet Helsingør i landets bedste række.

Det var derfra, at han opnåede sit gennembrud på landsholdet.

En karriere som håndboldspiller dengang og nu var dog markant anderledes, har han tidligere forklaret.

- Forskellen er, at sporten jo er blevet et erhverv for håndboldspillerne, hvor det i min tid var noget, man lavede samtidig med, at man skulle passe et job 40 timer om ugen, sagde Flemming Hansen til Fyens Stiftstidende i 2006.

Flemming Hansen, der i dag arbejder hos Nordsjællands Politi, har sammen med konen Helle ud over Mikkel Hansen også døtrene Mie og Mette.