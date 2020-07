Mike Pompeo er landet i København

Pompeo er kommet til Danmark for at mødes med både statsminister Mette Frederiksen (S) og udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Det er blandt andet amerikanske interesser i Arktis, forholdet til Kina og situationen i Hong Kong, der skal drøftes under besøget.

Første stop bliver på Marienborg i statsministerens embedsbolig klokken 10.45, og klokken 12 står Jeppe Kofod klar til at tage imod den amerikanske udenrigsminister sammen med repræsentanter fra Færøerne og Grønland.

Det er første gang, at en repræsentant fra præsident Donald Trumps regering besøger Danmark.

I august sidste år var et besøg fra den amerikanske præsident ellers planlagt. Trump havde modtaget en invitation fra dronning Margrethe. Men efter at Mette Frederiksen afviste et amerikansk ønske om at købe Grønland, aflyste præsidenten sit besøg.

Det har slået skår i samarbejdet mellem Danmark, Grønland og USA, der siden Anden Verdenskrig har haft et tæt samarbejde om Grønland, som er strategisk vigtig i Arktis, og vurderinger lyder, at besøget er et forsøg på at bringe relationen tilbage til normal.

På et pressemøde tirsdag udtalte Jeppe Kofod dog, at mødet med Mike Pompeo ikke bliver et "høflighedsmøde".

- For Kongeriget er det vigtigt, at samarbejdet i Arktis er baseret på lavspænding.

- Rusland har genåbnet militærbaser, og der er større aktivitet i området. Det er ikke et høflighedsmøde. Det er et møde, hvor vi tager bestik af den verden, der er i hastig udvikling, lød det fra Jeppe Kofod.

Mike Pompeos besøg onsdag afsluttes med et pressemøde i Udenrigsministeriet klokken 14.15.