Midt under kæmpe sag om hvidvask fik tiltalt papkasse med 400 fakturaer

Cirka 5.000 fakturaer er omdrejningspunkt i den påståede svindelaffære, men på et sent tidspunkt under straffesagen i Københavns Byret er der dukket endnu flere fakturaer op.

Mandag fortæller en af de tiltalte under en afhøring, hvordan det gik til, at han fik fat i yderligere cirka 400 fakturaer.

I august sidste år skulle han handle i Istanbul Bazar. På det tidspunkt havde processen i byretten været i gang i lidt over halvandet år. Helt tilfældigt ude på gaden ved butikken mødte han en arabisk mand, der hedder Said.

- Han sagde, han ikke kunne forstå, hvorfor jeg blev sigtet. Han sagde, han ville hjælpe. De havde nogle papirer liggende, og dem skulle han nok aflevere til mig, fortæller den 50-årige TH.

Hvorfor ville Said hjælpe dig, bliver han spurgt.

- Han sagde, det bare er løgn, det de smider på jer.

Hvilken interesse skulle han have i at hjælpe dig?

- Fordi jeg forklarede ham, at jeg er uskyldig og var blevet involveret i en meget stor sag.

En uges tid senere mødtes mændene igen. Said kom med en papkasse med papirer i en plastikpose. TH. gav dem videre til sin forsvarer, som derefter gik til politiet, fortæller han.

Saids efternavn kender han ikke. Han beskrives som en mørkhåret og muskuløs mand midt i 30'erne - som på ingen måde ønsker at blive involveret.

Nogle af fakturaerne er udstedt af det polske selskab Manage Group Spolska til firmaet Angel's Mannpower, som er et af de centrale firmaer i affæren.

TH. siger, at han er uskyldig i tiltalen, og at han bare havde rollen som en slags "postmand", der kørte rundt for at tjekke nogle de hovedtiltaltes ejendomme. Lønnen var 5-6.000 kroner pr måned - og en Mercedes.

Anklagerne påstår, at han var med i inderkredsen i affæren. Tiltalen indebærer, at der kan gives fængsel i mere end otte år.

De nye fakturaer er blevet mødt med skepsis af anklagemyndigheden, og TH. får da også et spørgsmål "lige ud af posen" fra sin forsvarer, advokat Betina Hald Engmark. Om han har været med til at fremstille papirerne eller har dikteret dem?

- Slet ikke, siger han, der i øvrigt har svært ved at skrive.

De nye fakturaer er blevet undersøgt af politiet. En stor del af dem er udstedt på tidspunkter, da det polske selskab endnu ikke havde fået en konto til euro i banken i Warszawa, fortæller specialanklager Maria Cingari.

Også en anden af de tiltalte har overdraget politiet nye fakturaer.

Hovedpåstanden i "Operation Greed" er, at godt 900 firmaer fik lavet fiktive fakturaer for at dække over sort arbejde. De 17 tiltalte hævdes at have deltaget i den kriminelle servicevirksomhed. Også tre vekselbureauer er tiltalt.