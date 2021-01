Midt i fødsel: Amanda sendt i taxa 93 kilometer til andet sygehus

Travlhed og mangel på jordemødre betød sidste år, at 232 kvinder i Region Hovedstaden blev sendt videre til andre fødesteder.

Det skete, selv om kvinderne var i gang med et fødselsforløb, skriver dr.dk.

Eksempelvis fik en kvinde, Amanda Høgh, besked på, at hun skulle forlade Herlev Hospital og tage en taxa til fødeafdelingen i Slagelse.

- Der kan jeg ikke mere, og jeg bliver enormt ked af det og græder, siger den 25-årige kvinde, der på det tidspunkt havde regelmæssige, kraftige veer.

Det er dybt kritisabelt at flytte kvinder, der er i fødsel, fra et fødested til et andet, lyder det fra Dansk Jordemoderfagligt Selskab.

- Hvis kvinden bliver sendt til et andet fødested, så vil hun ofte opleve utryghed, eller at der er fare på færde.

- Og når hun har det respons i kroppen, så hæmmer det simpelthen produktionen af hendes eget ve-hormon, som gør, at fødslen typisk vil gå i stå, eller veerne vil aftage, siger Katja Schrøder.

215 af de 232 fødende kvinder blev flyttet fra Herlev til andre hospitaler.

Hospitalets vicedirektør, René Preiss, ærgrer sig over situationen.

Han peger ifølge dr.dk på, at sygehuset igennem nogen tid har haft 15-20 ubesatte jordemoderstillinger.

Det har gjort det svært at sikre hænder nok til de fødende.

Stillingerne er nu blevet besat, oplyser han.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) kan ikke garantere, at man ikke igen havner i samme situation, hvor fødende kvinder må sendes til andre afdelinger.

- Jeg kan ikke garantere, at vi ikke står der igen i samme situation, for det har helt ærligt været sværere, end jeg havde regnet med, at sikre, at vi har jordemødre nok på afdelingerne, siger hun til DR.