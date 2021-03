Midt i AstraZeneca-usikkerhed ventes nu ekstra Pfizer-doser

Danmark modtager de næste to uger flere vaccinedoser fra Pfizer/BioNTech end hidtil forventet. Det oplyser Sundhedsstyrelsen fredag i en pressemeddelelse.

Der bliver leveret næsten 50.000 flere doser, end det var ventet. Det rækker til 25.000 personer, da man skal have to doser af vaccinen.

Der ventes nu i alt 222.300 Pfizer/BioNTech-doser i uge 12 og 13. Det er altså 30 procent flere doser end tidligere, der nu ventes i de to uger.

Direktør Søren Brostrøm glæder sig over de ekstra doser, der kommer, samtidig med at brugen af vaccinen fra AstraZeneca er sat på pause.

Det skete, efter der blev registreret tilfælde af blodpropper hos personer, der kort forinden var blevet vaccineret med vaccinen.

Det skete, mens det blev undersøgt, om der var en sammenhæng. Torsdag lød det fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), at fordelene opvejer de risici, der er forbundet med vaccinen.

Det har fået flere lande til at genoptage brugen. Danmark holder dog foreløbig fast i pausen, der varer indtil torsdag i næste uge.

Genoptages brugen, er der også her godt nyt på leveringsfronten. Det ventes nemlig nu cirka 150.000 flere doser i slutningen af april end tidligere.

Trods pausen er vaccinationsarbejdet fortsat, og når ugen går på hæld, ventes 13 procent af danskerne at have fået det første vaccinestik. 6 procent ventes at være færdigvaccineret.

Derudover ventes 5000 af de 80 til 84-årige danskere at have fået det første vaccinestik. Det arbejde fortsætter de næste par uger.

- Jeg er glad for, at vi endelig kan komme videre med den nye målgruppe af ældre, siger Søren Brostrøm i pressemeddelelsen.

Alle i aldersgruppen ventes at have fået det første vaccinestik ved udgangen af marts. De ventes at have fået det andet og sidste stik i april.

Foruden vaccinen fra Pifzer/BioNTech bruges også en vaccine fra Moderna. For nylig er en fjerde vaccine fra Johnson & Johnson også blevet godkendt. De første doser fra Johnson & Johnson er dog ikke kommet til Danmark endnu. Det ventes at ske i april.