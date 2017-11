Midaldrende mand fængslet for voldtægt af steddatter

Overgrebene begyndte på et tidspunkt efter pigens ni års fødselsdag i 2013 og stod på i godt et år.

I to lejligheder i København forgreb han sig på steddatteren. Ved at udnytte sin fysiske og psykiske overlegenhed formåede han pigen til at have anden seksuel omgang end samleje.

På et tidspunkt i 2013 eller starten af 2014 forsøgte han ifølge sigtelsen at have fuldbyrdet samleje med pigen på en båd. Han opgav sit forehavende, da hun strittede imod.

I straffelovens forstand er der altid tale om voldtægt, når man forgriber sig seksuelt på et barn under 12 år.

Den 49-årige erkendte overgrebene, da han blev fremstillet i grundlovsforhør. Han nægtede dog, at han havde forsøgt at voldtage pigen på båden.